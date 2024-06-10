Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним в ухиленні від мобілізації місцевого мешканця, який відмовився проходити військову службу. Ухилянту суд призначив три роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, мешканець Закарпаття у листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Після цього Андрій Ш. отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК для відправки на місце служби. У вказаний день чоловік прийшов, але написав відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Щодо Андрія Ш. порушили кримінальну справу. У суді обвинувачений заявив, що його забрали з дому та чотири дні утримували у ТЦК. За його словами, під час проходження ВЛК лікарі його не оглядали, не ставили жодних питань, а лише видали довідку про те, що він придатний до військової служби. Обвинувачений стверджує, що у ТЦК його заставили підписати усі документи, але попри це він не звертався до поліції.

Справу розглянула суддя Мирослава Стецюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши Андрія Ш. винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Мешканцю Закарпаття призначили три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік із Закарпаття через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.