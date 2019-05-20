Мешканці села Скнилів побоюються нових підтоплень

Міськрада заявила, що суттєвих підтоплень у Львові немає

Сильні дощі, які заливали Львівщину у вихідні, наробили шкоди у Сороках-Львівських та Скнилові. Загалом підтопило три десятки дворів, люди втратили інвентар і господарську техніку. Рятувальники відкачали майже 30 кубометрів води з допомогою мотопомп.

Невелика річечка із милозвучною назвою Вишенька вихідними перетворила присадибні ділянки скнилівчан на Венецію. Вода різко почала прибувати і ледь не кожен підвал зазнав впливу стихії.

«В суботу після дощу почало прибувати сюди двадцять сантиметрів, всі інструменти порозмивало, насосом почали викачувати», ‒ розповідає житель Скнилова Михайло.

«Чоловік втратив мотоцикл, мотопилу, генератор, тобто збитки були», ‒ додає житель Скнилова Захар Гнідець.

Рятувальники допомагали найбільш підтопленим оселям і викачували воду з підвалів. Загалом потерпіли 27 господарств. Рівень води піднявся на півметра. Вода у криницях стала непридатною для пиття.

«Йшла вода просто верхом, бачите рівень, ми просто будуємося, а так було б усе в хаті. Треба повністю перекривати дорогу, переривати дорогу і ставити нову трубу», ‒ каже жителька Скнилова Любов Дмитришин.

Рівень води підіймається у Вишенці не вперше, під час сильних злив стічні труби під дорогою забиваються і не встигають пропускати потік. Та самі оселі розташовані надто близько до водойми.

«Житлові будинки у Скнилові були побудовані прямо на березі річки, тобто це є санітарна зона, де, в принципі, забудова не є дозволеною і не є безпечною», ‒ пояснила речниця ГУ ДСНС Львівщини Христина Авдєєва.

Як тільки випогодиться, засмічені труби, по яких тече Вишенька, у Зимноводівській сільраді пообіцяли вичистити. А от на їхню заміну кошти має виділити районна влада.