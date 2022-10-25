Порушник записав відеозізнання, у якому пообіцяв більше не знімати пошкоджені внаслідок російських атак об'єкти

Мешканця Луцька викликали в СБУ за опубліковане у соцмережі відео з наслідками російських обстрілів. Чоловік розповів, що зняв пошкоджену внаслідок російських атак 22 вересня підстанцію за допомогою дрона. Навіщо він це зробив, невідомо. Пізніше відео він опублікував у закритій спільноті фотографів. Чоловік вибачився за скоєне та пообіцяв, що такого більше робити не буде. Щодо інциденту кримінального провадження не розпочинали, правоохоронці обмежились профілактичною бесідою.

Про випадок стало відомо у вівторок, 25 жовтня, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Зазначається, що мешканець Луцька виклав у мережу відео з дрона, на якому було видно наслідки російського ракетного удару. Працівники СБУ провели з чоловіком роз'яснювальну бесіду, після якої він записав відеозізнання та пообіцяв більше такого не робити.

«Сьогодні я здійснив відеозйомку з об'єктом, який був атакований ворогом, а саме, з підстанцією. І виклав у закриту спільноту фотографів. Після цього відео було видалене. Я усвідомив, що це могло бути коригуванням для ворожої сторони. Надалі таких дій з мого боку не буде», – зазначив порушник.

В Службі безпеки закликають не публікувати у мережі подібні дописи, адже це допомагає ворогу коригувати свої наступні удари.

«СБУ вкотре закликає українців не знімати та не поширювати відео та фото ворожих «прильотів». Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 22 жовтня російські військові завдали ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури у Луцьку. За інформацією луцького мера Ігоря Поліщука, росіяни вдарили трьома ракетами Х-101. Через це протягом декількох днів у частині Луцька було відсутнє електропостачання.