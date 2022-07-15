Мешканця Рівненщини оштрафували за 17 тис. грн за нелегальний продаж дизпалива
Літр дизелю він продавав за 70 грн
Райсуд на Рівненщині призначив 17 тис. грн штрафу чоловікові, який нелегально продавав дизпаливо. Згідно з матеріалами справи, свій «бізнес» порушник запустив наприкінці травня, а вже за три дні його викрила поліція. Згодом суд визнав його винним у порушенні порядку ведення господарської діяльності.
Як йдеться у постанові Рокитнівського райсуду, чоловіка викрили 31 травня. Виявилось, що продавати пальне від почав з 29 числа. Для цього він домовився з місцевим мешканцем про оренду складського приміщення на вулиці Богдана Хмельницького в селі Старе Село Сарненського району. Пальне він продавав за ціною 70 грн за літр.
Під час огляду правоохоронці виявили одну блок-колонку для заправки пальним та два контейнери з 200 літрами дизпалива.
До суду обвинувачений не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Алла Комзюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) та призначила йому 17 тис. грн штрафу. Також у чоловіка конфіскують 200 літрів дизпалива.