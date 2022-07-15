Райсуд на Рівненщині призначив 17 тис. грн штрафу чоловікові, який нелегально продавав дизпаливо. Згідно з матеріалами справи, свій «бізнес» порушник запустив наприкінці травня, а вже за три дні його викрила поліція. Згодом суд визнав його винним у порушенні порядку ведення господарської діяльності.

Як йдеться у постанові Рокитнівського райсуду, чоловіка викрили 31 травня. Виявилось, що продавати пальне від почав з 29 числа. Для цього він домовився з місцевим мешканцем про оренду складського приміщення на вулиці Богдана Хмельницького в селі Старе Село Сарненського району. Пальне він продавав за ціною 70 грн за літр.

Під час огляду правоохоронці виявили одну блок-колонку для заправки пальним та два контейнери з 200 літрами дизпалива.

До суду обвинувачений не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Алла Комзюк визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) та призначила йому 17 тис. грн штрафу. Також у чоловіка конфіскують 200 літрів дизпалива.