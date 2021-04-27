Сепаратиста, який наразі перебуває у Росії, оголошено в міжнародний розшук

Мукачівський міський суд заочно засудив до 12 років тюрми місцевого мешканця за заклики до відокремлення Закарпатської області. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

У відомстві зазначили, що зловмисника раніше оголосили у міжнародний розшук, а сам він наразі переховується на території Росії.

«Зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою України. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – «Республіка Підкарпатська Русь», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, чоловік шукав допомогу серед російських організацій. На початку 2014 року він звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням провести «миротворчу операцію» для «…відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь».

За цим фактом слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження.

«Серед оприлюдненого листування екс-помічника президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, пов’язаних із сепаратистськими рухами в області», – повідомили у спецслужбі.

Влітку 2014 року зловмисник, перебуваючи у Росії, розробив низку «документів», в яких виклав плани підготовки силового захоплення влади на Закарпатті. Зокрема, він планував створення «тимчасового уряду», блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Спільників фігуранта у цьому кримінальному провадженні вже притягнули до відповідальності.