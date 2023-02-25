Візит президента США Джо Байдена до Києва цього тижня назвали історичним, таким, який не лише засвідчує непохитну підтримку України у її боротьбі із російським імперіалізмом, але й cвідченням того, що колективний Захід не боїться і зупиниться у боротьбі за демократичні цінності.

ZAXID.NET публікує промови президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена під час прес-конференції 20 грудня 2023 року у Києві.

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Промова президента України Володимира Зеленського:

Шановні пані та панове, шановні журналісти, шановні присутні, шановна командо президента Байдена. Радий вас всіх вітати в Україні. Для мене і для всіх нас – це велика честь. Щойно ми провели переговори з паном президентом США у форматі тет-а-тет, потім у розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу у цій війні. Ми можемо і ми маємо зробити так, щоб саме цей рік, 2023, став роком перемоги. І я хочу підкреслити – ця неспровокована і злочинна російська війна проти України, всієї Європи і демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і всієї Європи і всього світу. Саме зараз і саме в Україні вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах the rules-based world order. Ми разом із паном президентом Байденом, із нашими союзниками та партнерами маємо й надалі робити все можливе, щоб демократичний світ переміг у цій історичній битві. Українці пам’ятають незмінну увагу пана президента Байдена до нашого народу, до кожної людини, до нашої держави.

Ми постійно перебуваємо на зв’язку з паном президентом від перших хвилин повномасштабної війни. І цей перший за 15 років візит президента США в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період. Тому що цей період – найскладніший, коли наша держава бʼється за свою свободу та свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу. І це свідчить, яких великих результатів ми вже досягли і яких історичних результатів можемо досягти. Але лише разом – з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами Америки, з усією Європою.

Сьогодні наші переговори були змістовними. Такими змістовними і такими важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Я хочу подякувати особисто пану президенту Байдену, усій його команді, Конгресу США, усім американцям і дякую за досягнуту потужність українсько-американської співпраці. Цього тижня [минає] рік нашої незламності, нашої боротьби проти російської агресії. І дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом – моїм візитом у Вашингтон в грудні та візитом президента і його команди в Київ сьогодні, зараз. Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій.

Рішення Сполучених Штатів щодо Abrams для України заклало основу для танкової коаліції. Історично важливим є наш прогрес у питаннях щодо протиповітряної оборони, і Patriot для захисту наших міст – це фундаментальне посилення. Ми обговорили сьогодні також питання далекобійної зброї та зброї, яка може постачатися в Україну, і до цього її не було. Це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. Ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії й потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги.

Сьогодні ми ще раз зафіксували, що маємо спільне бачення щодо подальшого розвитку подій і перспектив у цій війні. Ми скоординували подальший тиск на державу-терориста. Працюємо разом над посиленням санкцій проти Росії як на двосторонньому рівні, так і в межах «Групи семи». Фактично маємо спільний погляд на зміст багатьох пунктів нашої формули миру. Її безпекові елементи, завдання відновити повну силу Статуту ООН, захистити міжнародний порядок, заснований на правилах, – це спільне завдання всіх країн, які зацікавлені в міжнародній безпеці. Вкрай важливим є питання відновлення справедливості для усіх тих, хто постраждав від російського терору, від цієї агресії, від цієї війни і для нашої держави загалом. Агресор має понести відповідальність за агресію та відшкодувати завдані нею збитки. Я дякую президенту за підтримку нашої роботи щодо відновлення справедливості, зокрема роботи всіх наших інституцій у цьому напрямі. На нашу думку, немає альтернативи створенню спеціального трибуналу. Це позиція України, ми її підтримуватимемо.

Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати Америки були залучені до реалізації нашої формули миру. Це означатиме посилення глобальної стабільності та передбачуваності міжнародних відносин. Маємо напрацювання на цьому шляху. Вже цього тижня у Нью-Йорку разом зі США та майже 60 іншими державами ми вносимо на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект резолюції на підтримку миру в Україні. Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізованого права. І ще одне – я вважаю історичним, що сьогодні на Алеї Сміливості у Києві ми відкриваємо табличку, присвячену пану президенту Байдену. Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна, незмінна, потужна увага нашій боротьбі і увага захисту української демократії, а також особистий внесок пана президента у зміцнення позицій свободи у світі – це те, що завжди буде в історії. Україна вдячна вам, пане президенте, Україна вдячна США, усім американцям в усіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її ми. Слава нашим воїнам, слава нашим союзникам, слава Україні.

Промова президента США Джо Байдена:

Дякую, пане президенте. Ви знаєте, рік тому ми говорили телефоном. У Вашингтоні була пізня ніч, а тут, у Києві, ранок. Російські літаки в повітрі, танки йдуть через ваш кордон. Ви сказали, що чуєте вибухи за вікном. Я ніколи цього не забуду. І світ ось-ось мав змінитися. Я добре це пам’ятаю. Бо далі я запитав вас: «Що, пане президенте? Що я можу для вас зробити? Чим я можу бути корисним?» Ви сказали: «Зберіть світових лідерів. Попросіть їх підтримати Україну». Ви також сказали, що не знаєте, коли ми зможемо поговорити знову.

Тієї темної ночі рік тому світ буквально готувався до падіння Києва… можливо, навіть до кінця України. Здається, що це було набагато раніше, ніж рік тому. Рік по тому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці з вами, весь світ із вами.

Маю сказати, що Київ підкорив моє серце. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент, один раз як президент. У 2009 році я вперше приїхав сюди як віце-президент, потім, у 2014 році, я тричі приїжджав після Революції Гідності. 2015 року я знову приїхав виступити перед Радою, говорити про розбудову сильної демократії. Я знову приїхав у 2017 році, саме перед тим, як залишити посаду віце-президента. Я знав, що повернуся, але хотів бути певним. Хоча вибори закінчилися і Барак [Обама] і я мали залишити Білий дім, я вирішив ще раз поїхати в Київ, поки новий президент не склав присягу.

Тому, президенте Зеленський, для мене було великою честю зустрітися тут, у Києві, з вашими військовими, розвідниками, вашими дипломатичними командами, громадськими лідерами, які виявили мужність і допомогли своїй країні. Вражає, як у найтемнішу годину всі виявили мужність. Усі — жінки, маленькі діти намагалися зробити хоч щось — витягували людей із будинків після обстрілів, які я вважаю воєнним злочином.

Це жахливо. І весь світ це бачить, дивиться на це. Це найбільша війна в Європі за три чверті століття. І ви перемагаєте всупереч очікуванням усіх, крім ваших власних.

Ми певні, що ви продовжуватимете перемагати. Ви знаєте, відколи я восени, близько року тому, отримав перший звіт розвідки, ми думали про те, як згуртувати решту світу. Як мені допомогти вам із обіцянкою, яку ви просили мене дати — згуртувати світ? Як змусити світ реагувати? Об'єднані американці незалежно від їхніх політичних поглядів вирішили, що вони вийдуть уперед. Американці знають, наскільки це важливо. Неприборкана агресія є загрозою для всіх нас. Ми створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану по всьому світу. Понад 50 націй допомагають Україні захищатися безпрецедентною військовою, економічною і гуманітарною підтримкою. Ми об'єднали провідні економіки світу, що змушують Росію платити величезну ціну і тиснуть на її економіку.

Разом ми пообіцяли близько 700 танків, тисячі одиниць бронетехніки, тисячі артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, понад 50 найновіших ракетних систем, протикорабельні та системи ППО… Ми оголосимо ще про пів мільярда доларів [допомоги]. І це лише те, що стосується США.

Сьогоднішнє оголошення включає артилерійські боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin та протитанкової зброї, радари для спостереження за повітряним простором, які допоможуть захистити український народ від бомбардувань з повітря. Пізніше ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються ухилитися від санкцій та підтримати російську воєнну машину. І завдяки двопартійній підтримці у Конгресі цього тижня ми надамо мільярди прямої бюджетної підтримки, яку уряд може використати одразу, щоб забезпечити основні потреби громадян.

Ціна, яку довелося заплатити Україні, є надзвичайно високою. І кількість жертв надзвичайно велика. Ми сумуємо разом із сім'ями тих, чиї життя забрала жорстока та несправедлива війна. Ми знаємо, що попереду дуже важкі дні, тижні та роки. Але метою Росії було стерти Україну з мапи. Путінська загарбницька війна зазнає поразки. Російські військові втратили половину території, яку захопили. Десятки тисяч молодих талановитих росіян тікають, не бажаючи повертатися до Росії. Тікають не просто від армії — тікають від самої Росії. Тому що вони не бачать майбутнього у своїй країні. Російська економіка зараз ізольована й занепадає.

Путін вважав, що Україна слабка, а Захід роз'єднаний. Як ви знаєте — я казав вам на початку, пане президенте, — він розраховує на те, що ми не триматимемося разом, на нездатність НАТО зберегти єдність. Він розраховує на те, що ми не зможемо залучити інших на підтримку України. Він думав, що зможе переграти нас. Я не думаю, що зараз він думає так само. Бог знає, про що він думає, але навряд чи про це. Але він повністю помилився. І рік по тому докази цьому — тут, у цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом.

Пане президенте, я радий можливості здійснити візит у відповідь після вашого приїзду в нашу країну, у Вашингтон. Нещодавно ви говорили Конгресу: «Ми не боїмося, і ніхто у світі не повинен боятися». Ви та всі українці, пане президенте, щодня нагадуєте світові, що означає слово мужність. Усі сектори вашої економіки, всі сфери життя… Це вражаюче. Це нагадує нам, що свобода безцінна. За неї варто боротися стільки, скільки потрібно. І саме стільки ми будемо з вами, пане президенте, — стільки, скільки буде потрібно.