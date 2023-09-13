У середу, 13 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як змусити владу спрямувати наші гроші на перемогу у війні з Росією.

Як писав класик, Україна не Росія і на це є багато причин. Одна з них – це неспокій громадян, які постійно чогось хочуть від влади. Поки росіяни покірно обирають місце у стійлі чи на зоні, українці бунтують, виходять на Майдани, критикують і вимагають. Ця наша якість постійно дивувала, обурювала і викликала відверте нерозуміння в росіян, яке виривалося питаннями «Зачєм?» і «Что ето ізмєніт?».

Миттєвих змін, немов за помахом чарівної палички, протести і пікети, не принесуть, але крок за кроком така боротьба дає свій ефект. І ось уже влада чує, прислухається і приймає рішення, орієнтуючись на позицію громадян. З нових прикладів маємо рішення президента Зеленського ветувати скандальний законопроект про закриті ще на рік декларації державних службовців і депутатів.

Таке рішення президент прийняв після петиції військового зі Львова Олександра Ябчанки, яку за рекордний час підписали більше 80 тисяч українців. А ось інший приклад небайдужості наших людей. Львівський викладач, волонтер і громадський активіст Святослав Літинський вийшов на одиночний пікет проти некритичних витрат з бюджету під час війни. І його позицію підтримали ще 60 людей у Львові. Всі вони прийшли до будівлі Львівської обласної військової адміністрації, щоб провести свої одиночні пікети. Адже масові зібрання у час війни заборонені.

До цього пікету Святослав Літинський теж створив петицію з вимогою обмежити некритичні витрати під час війни для підвищення обороноздатності. Його звернення до Кабінету міністрів підписали понад 25 тисяч громадян, але реакції влади не було. Можливо, її не було тому, що люди на посадах були надто зайняті освоєнням коштів з податків на доходи фізичних осіб від військовослужбовців.

Сьогодні у багатьох місцевих бюджетах з’явилися гроші, яких там раніше було. Йдеться про податки, які платять військовослужбовці зареєстрованих у певній громаді підрозділів і частин. Тож логічно, що коли місцева влада виділяє мільйони на побудову лижної траси чи нового спорткомплексу, то виникають питання, звідки ці гроші і чи не краще спрямувати їх на оборону країни.

А ще на Львівщині під час війни справді збиралися проводити реконструкцію лижної траси за майже 100 мільйонів гривень. Однак після розголосу і протестів цю ідею відклали на «після перемоги». Подібні скандали виникали у багатьох регіонах, тож Кабінет Міністрів вирішив забрати собі мільярди гривень з дорожнього фонду і військового ПДФО, якими досі розпоряджалися місцеві громади. Для розуміння скажу, що дорожній фонд це майже сто мільярдів гривень, а сума ПДФО військових і поліції разом становить майже 120 мільярдів. Гроші ПДФО уряд хоче спрямувати на Державну службу спецзв’язку і на виготовлення продукції оборонного призначення. Ось так забавки зі стадіонами можуть вилізти боком місцевим громадам. Дехто вважає такий крок уряду наступом на децентралізацію. Позбавлення громад коштів місцевих бюджетів справді ще не означає, що ці гроші будуть використані ефективно.

Асоціація міст України закликала владу не забирати в міст ПДФО від військовослужбовців, оскільки це руйнує державну єдність і може позбавити бійців ЗСУ та їхні родини прав, які забезпечує місцеве самоврядування. Однак за даними тієї ж асоціації, місцеві громади використали на підтримку військових лише 45% їхніх податків з доходів, а більше 50% пішли на інші потреби. Саме тому вже згаданий Святослав Літинський не згоден, що різкий крок Кабміну зашкодить децентралізації.

Звісно, громади у нас різні. Є й такі, що прозоро і послідовно спрямовують кошти саме на підтримку війська. Наприклад, міська рада Львова давно запровадила обмеження некритичних витрат у час війни. Однак через зловживання окремих місцевих чиновників тепер можуть постраждати усі громади країни. І невідомо, чи справді мільйони, що йшли на нові стадіони, тепер спрямують на оборону країни.