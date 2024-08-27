Внесення відомостей про тварин буде безплатною послугою у ветеринарних клініках по Україні

Восени в Україні планують запустити Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Проєкт дозволить видавати електронні офіційні документи для тварин не лише державним закладам ветеринарної медицини, а й приватним ветклінікам. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України у вівторок, 27 серпня.

«Власники домашніх тварин зможуть зареєструвати в реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря – таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину включно з історією щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з реєстру», – розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик на найбільшому фестивалі для власників собак «Песики Фест» у Києві, у межах якого вперше презентували проєкт із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин власникам домашніх улюбленців.

Отримати послугу можна буде безплатно в державних й приватних ветеринарних лікарів, які стали учасниками проєкту та мають доступ до реєстру. Перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua. Згодом у межах другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, ветеринарні паспорти зареєстрованих тварин відображатимуться у застосунку «Дія».

У Мінагрополітики пояснюють що реєстрація тварин також дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам. За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. Це створює величезне навантаження на волонтерів та притулки, яких бракує.

«Запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – ефективна європейська практика, яка дозволяє підійти до проблеми комплексно: не лише регулювати кількість безпритульних тварин, але й успішно протидіяти сказу», – пояснив Денис Башлик.

Додамо, проєкт ініційований Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації. Надалі команда проєкту планує інтегрувати Єдиний державний реєстр з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet.