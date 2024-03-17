Міністр оборони Великої Британії скасував свій візит до Одеси через витік даних
Росіяни дізналися про плани Гранта Шаппса відвідати Одесу
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва скасував свою заплановану поїздку до Одеси з міркувань безпеки. Таке рішення Грант Шаппс ухвалив через те, що Росія дізналася про його плани. Про це у неділю, 17 березня, повідомила Deutsche Welle із посиланням на кореспондентів британської газети The Sunday Times, які супроводжували Шаппса.
Зазначається, що 7 березня Грант Шаппс прибув до Києва із делегацією, до складу якої також входив головнокомандувач Збройних сил Британії Тоні Радакін. У Києві Грант Шаппс оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тис. дронів для Збройних Сил України.
З Києва Грант Шаппс мав поїхати до Одеси, але перервав візит в Україну після того, як британська розвідка сповістила його, що росіянам стало відомо про його намір. За день до цього, 6 березня, російська армія завдала ракетного удару по Одесі під час візиту Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
Зазначимо також, що Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі. Агенція Reuters, посилаючись на джерело в британському уряді, зазначає, що сигнал GPS на літаку не працював протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії. Співрозмовники журналістів додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.