Володимир Зеленський та Грант Шаппс під час зустрічі у Києві 7 березня 2024 року

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва скасував свою заплановану поїздку до Одеси з міркувань безпеки. Таке рішення Грант Шаппс ухвалив через те, що Росія дізналася про його плани. Про це у неділю, 17 березня, повідомила Deutsche Welle із посиланням на кореспондентів британської газети The Sunday Times, які супроводжували Шаппса.

Зазначається, що 7 березня Грант Шаппс прибув до Києва із делегацією, до складу якої також входив головнокомандувач Збройних сил Британії Тоні Радакін. У Києві Грант Шаппс оголосив про виділення 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тис. дронів для Збройних Сил України.

З Києва Грант Шаппс мав поїхати до Одеси, але перервав візит в Україну після того, як британська розвідка сповістила його, що росіянам стало відомо про його намір. За день до цього, 6 березня, російська армія завдала ракетного удару по Одесі під час візиту Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Зазначимо також, що Росію підозрюють у глушінні супутникового сигналу літака, на якому міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався з Польщі. Агенція Reuters, посилаючись на джерело в британському уряді, зазначає, що сигнал GPS на літаку не працював протягом близько 30 хвилин в той момент, коли літак пролітав поблизу Калінінградської області Росії. Співрозмовники журналістів додали, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.