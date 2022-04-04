Міністр охорони здоров'я Ізраїлю засудив воєнні злочини Росії
Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц відвідав польовий госпіталь для українських біженців, створений його державою на території Львівщини, та засудив російське вторгнення в Україну. Про це пише ізраїльське видання «Ynet».
Як повідомляється, під час візиту Горовіц зустрівся з ізраїльською гуманітарною делегацією, а також з представниками влади Львова і Львівщини.
За словами міністра охорони здоров’я Ізраїлю, його країна намагається взяти активну участь у порятунку людських життів та допомозі біженцям в Україні.
«У нашому польовому госпіталі вже пройшли лікування понад 2000 жінок, жінок і дітей. Ізраїль – єдина країна, яка створила такий об’єкт на території України. Це обличчя ізраїльської системи охорони здоров’я», – заявив посадовець.
За словами Горовіца, його візит на Львівщину символізує солідарність Ізраїлю з Україною перед обличчям жорстокого російського вторгнення, перед обличчям масових вбивств і військових злочинів, які розкриваються в ці дні по всій країні.
«Ізраїль стоїть на боці українського народу, і ми будемо продовжувати допомагати. Ми є частиною сім’ї демократичних народів», – заявив він.
Нагадаємо, що 22 березня, на Львівщині відкрили ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі з івриту «Блискуча зірка»), в якому надаватимуть медичну допомогу переселенцям, мешканцям наколишніх громад.
1 квітня в ізраїльському польовому госпіталі народилася дитина.
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