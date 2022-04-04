Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц (по центру) відвідав ізраїльський польовий госпіталь на Львівщині

Міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Горовіц відвідав польовий госпіталь для українських біженців, створений його державою на території Львівщини, та засудив російське вторгнення в Україну. Про це пише ізраїльське видання «Ynet».

Як повідомляється, під час візиту Горовіц зустрівся з ізраїльською гуманітарною делегацією, а також з представниками влади Львова і Львівщини.

За словами міністра охорони здоров’я Ізраїлю, його країна намагається взяти активну участь у порятунку людських життів та допомозі біженцям в Україні.

«У нашому польовому госпіталі вже пройшли лікування понад 2000 жінок, жінок і дітей. Ізраїль – єдина країна, яка створила такий об’єкт на території України. Це обличчя ізраїльської системи охорони здоров’я», – заявив посадовець.

За словами Горовіца, його візит на Львівщину символізує солідарність Ізраїлю з Україною перед обличчям жорстокого російського вторгнення, перед обличчям масових вбивств і військових злочинів, які розкриваються в ці дні по всій країні.

«Ізраїль стоїть на боці українського народу, і ми будемо продовжувати допомагати. Ми є частиною сім’ї демократичних народів», – заявив він.

Нагадаємо, що 22 березня, на Львівщині відкрили ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі з івриту «Блискуча зірка»), в якому надаватимуть медичну допомогу переселенцям, мешканцям наколишніх громад.

1 квітня в ізраїльському польовому госпіталі народилася дитина.