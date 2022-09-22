Жозеп Боррель повідомив про нові домовленості щодо підтримки України

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити постачання зброї Україні, повідомив у середу, 21 вересня, голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель, якого цитує Reuters.

Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на значніші сектори російської економіки і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізовано.

Вони також домовилися про збільшення поставок зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій або військової підтримки, але сказав, що, на його думку, у блоці буде «одностайна» підтримка нових заходів.

Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.