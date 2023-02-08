Мінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну

Мінкульт дозволив демонтаж пам'ятників російському льотчику Валерію Чкалову та радянському генералу Миколі Ватутіну в Києві. Демонтаж пам'ятника Чкалову вже почався, на черзі пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

У МКІП визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкти культурної спадщини: пам’ятник генералу армії Ватутіну, який розташований у Маріїнському парку Києва і пам’ятник Чкалову, розташований по вул. Олеся Гончара у м. Києві.

Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

В міністерстві вказали, що тепер столична влада точно має виключити ці пам'ятники з переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати монументи й перенести їх.

Пам'ятник Ватутіну – монумент в Києві, над могилою радянського військового діяча, генерала армії Миколи Ватутіна. Встановлений 25 січня 1948 при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Грушевського в Печерському районі Києва, неподалік будівлі Верховної Ради України.

Пам'ятник Чкалов – монумент радянському льотчику-випробувачу, комбригу, встановлений в сквері на розі вулиць Олеся Гончара і Михайла Коцюбинського.