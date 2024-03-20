В Міністерстві оборони України планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах. Про це 19 березня повідомив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

За його словами, Міноборони зробило роботу рекрутингових центрів максимально прозорою і зрозумілою.

«Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію», –

Загалом у першому півріччі 2024 року заплановано відкриття 27 таких центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

У відомстві зазначають, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави.