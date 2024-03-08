Мобілізаційний резерв України становить приблизно 4,8 млн чоловіків, решта або вже служать, або не підлягають мобілізації. Про це йдеться у дослідженні видання Texty.org.ua.

У своїх розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи на 2023 рік, який був змодельований у 2020 році. Фахівці обрали ці дані, тому що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка. З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя.

У підсумку з’ясувалось, що в Україні приблизно 4,8 млн чоловіків, яких можна призвати. Решта або вже служать, або не підлягають мобілізації. Серед тих, хто не підлягає мобілізації – люди з інвалідністю втікачі від війни, ті, хто перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і чоловіки у віці 18-26 років. Останні теж є потенційним резервом. Станом на початок 2024 року він становить 707 тис. людей (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

Мобілізаційний резерв України

Також аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити й не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на три мільйони.