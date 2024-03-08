Журналісти підрахували кількість мобілізаційного резерву України
За підрахунками журналістів, наразі в Україні можна мобілізувати приблизно 4,8 млн чоловіків
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Мобілізаційний резерв України становить приблизно 4,8 млн чоловіків, решта або вже служать, або не підлягають мобілізації. Про це йдеться у дослідженні видання Texty.org.ua.
У своїх розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи на 2023 рік, який був змодельований у 2020 році. Фахівці обрали ці дані, тому що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка. З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя.
У підсумку з’ясувалось, що в Україні приблизно 4,8 млн чоловіків, яких можна призвати. Решта або вже служать, або не підлягають мобілізації. Серед тих, хто не підлягає мобілізації – люди з інвалідністю втікачі від війни, ті, хто перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і чоловіки у віці 18-26 років. Останні теж є потенційним резервом. Станом на початок 2024 року він становить 707 тис. людей (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).
Також аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити й не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на три мільйони.