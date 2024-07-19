Після військового вишколу у Польщі, добровольці поїдуть в Україну

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський розповів, що країна не займатиметься пошуком українських добровольців для залучення їх до легіону. Про це він розповів в ефірі «Польського радіо», пише у п’ятницю, 19 липня, «Європейська правда».

За словами Павела Залевського, добровольців до легіону у Польщі набиратимуть за допомогою українських консульських установ. Він також наголосив, що Польща не братиме участі у цьому процесі, оскільки це не передбачено законодавством.

Павел Залевський наголосив, що добровольці, які долучаться до легіону, будуть «призвані до української армії за українськими правилами в українських консульських установах», а на території Польща вони пройдуть базову військову підготовку, яку забезпечить польські Збройні сили. Після навчання добровольці поїдуть в Україну.

«Там, відповідно до українського законодавства і відповідно до завдань, які вони отримають, будуть нести військову службу на передовій», – розповів Павел Залевський.

Павел Залевський також уточнив, що після проходження військової служби, добровольці матимуть можливість повернутися до Польщі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві 8 липня повідомив, що у Польщі створять український легіон добровольців. До його складу набиратимуть громадян України, які проживають у Польщі. 10 липня RMF FM із посиланням на неофіційні джерела в українських дипломатичних установах повідомив, що до добровольчого легіону висловили бажання долучитися сотні українських чоловіків.