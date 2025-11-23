Ігор Меліхер заявив, що Росія має впливати на Україну

Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер заявив, що хоче аби Росія повністю контролювала Україну. За його словами, це дозволило б Словаччині отримувати дешеву енергію. На заяву словацького посадовця відреагували у посольстві України в Словаччині, наголосивши, що Меліхер повторює пропагандистські тези росіян.

Як пише словацьке видання TV Noviny, заява Ігоря Меліхера пролунала на тлі обговорення мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України, який нібито передбачає значні територіальні поступки з боку Києва. Посадовець міноборони Словаччини заявив, що прагне повернення України до кордонів 2014 року, однак для його країни було б добре, якби Росія «впливала» на всю українську територію.

«Було б добре для Словаччини, якби Україна перебувала в межах кордонів, які вона мала до 2014 року, але повністю під російським впливом, щоб ми мали доступ до дешевої енергії та отримували транзитні збори. Це було б найкраще для Словаччини», – заявив Ігор Меліхер.

Заява Меліхера обурила опозиційних політиків країни й ті закликали міністра оборони Словаччини звільнити держсекретаря. Однак Роберт Каліняк заявив, що не вбачає у словах Меліхера «нічого поганого», а війна в Україні почалася внаслідок «повалення демократично обраного президента».

22 листопада Посольство України в Словаччині відреагувало на заяву Ігоря Меліхера. Там наголосили, що 21 листопада українці відзначали День Гідності та Свободи, коли почалась боротьба України за європейське майбутнє.

«Подібні висловлювання напередодні та безпосередньо у День Гідності та Свободи вважаємо проявом неповаги до десятків наших співвітчизників, які у 2014 році стали безневинними жертвами прагнення українського народу до європейського майбутнього своєї держави. Тим більше неприйнятними вони є зараз – на четвертому році повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну», – наголосили посольство України в Словаччині.

Також в українській дипустанові наголосили, що такі заяви є «повторенням російської пропаганди, маніпуляцією фактами, посяганням на суверенітет України та свідомим нехтуванням духом добросусідства й партнерства між державами».

У неділю, 23 листопада, Ігор Меліхер на своїй фейсбук-сторінці написав, що поважає заяву посла України в Словаччині, але не вважає свої висловлювання образливими.

«Я все ще дивуюся, чому, якщо я висловлюю думку, що найкращим для Словаччини та відповідно до наших національних інтересів було б перебування України в стані, коли вона мала повну територіальну цілісність і на її території не було війни, тобто до 2014 року, я кажу щось образливе [...] Мені б дуже не хотілося прокинутися у світі, де я не можу вільно висловлювати думку, яка не є ні ненависницькою, ні радикальною, а навпаки, є мирною та відповідає інтересам процвітання та безпеки всієї країни», – заявив Меліхер.

Нагадаємо, 4 травня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав заяву Володимира Зеленського про неможливість України гарантувати безпеку іноземних лідерів під час параду до дня перемоги у Москві «погрозою». Наступного дня, 5 травня, Посольство України в Словаччині спростувало звинувачення Фіцо та порадило йому уважніше читати заяви Зеленського.