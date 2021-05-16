В Україні після прибуття чергової партії препарату від коронавірусу Pfizer розпочнеться вакцинація працівників освіти. У зв’язку з цим Міністерство освіти оприлюднило алгоритм запису освітян на щеплення. Про це повідомила прес-служба МОН.

Алгоритм запису на вакцинацію виглядає наступним чином:

Працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають звернутися до керівників закладів освіти.

Керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти формують і направляють списки до органів управління освітою місцевих рад. Органи управління освітою місцевих рад надають списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій.

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти направляють списки департаментам (управлінням) освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій надають списки закладів освіти департаментам охорони здоров’я.

Керівники закладів вищої освіти направляють списки департаментам охорони здоров’я обласних адміністрацій.

Регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

Уточнені списки керівники надають до першого приїзду мобільної бригади до закладу освіти. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку.

У Міносвіти також повідомили, що освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, за їхнім бажанням, щеплюють вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech з 14 квітня. Їх вакцинують організовано мобільними бригадами з імунізації.

Як інформував ZAXID.NET, 15 травня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тисячі доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, більша частина яких зарезервована для щеплення освітян. Розпочати ж вакцинацію працівників освіти планується орієнтовно з 24-25 травня.