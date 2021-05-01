Андрія Антоненка відпустили з-під варти, де він перебував з грудня 2019 року

Музикант Андрій Антоненко, відомий на псевдо Riffmaster, якого обвинувачують в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, зможе отримати компенсацію від держави за перебування в СІЗО. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера», якого цитує «Укрінформ» в суботу, 1 травня.

«За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсації, є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає», – розповів він.

Зі слів міністра, Антоненка звільнили з-під варти «через перевищенням терміну перебування в СІЗО», а також через те, що суд переконався в тому, що він не становить загрозу суспільству.

Також він запропонував встановити ліміт на перебування осіб в СІЗО, вина яких не доведена тривалий час. Малюська додав, що вже подали відповідний законопроект.

«Це європейський підхід, він правильний. Я підтримую, що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час», – зазначив він.

Нагадаємо, що Андрія Антоненка суд відпустив під цілодобовий домашній арешт 30 квітня. Його зобов’язали носити електронний браслет. Він перебував в СІЗО з грудня 2019 року.

Змінити запобіжний захід просив захист Антоненка. Прокурор вперше не виступив проти цього і сказав, що покладається на розсуд суду.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.