У Київському слідчому ізоляторі 15 хв. розмови коштуватимуть 10 грн, телефонні розмови на місяць – 345 грн, місяць інтернету – 575 грн

Міністерство юстиції України запустило для ув’язнених нову послугу – платні телефонні розмови та користування інтернетом.

«Ми запустили нову послугу для ув'язнених – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту)», — йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Зокрема, у Київському слідчому ізоляторі 15 хвилин розмови коштуватимуть 10 гривень, телефонні розмови на місяць – 345 гривень, інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень

«Усі розмови ув’язнених автоматично записуються», — зауважили у міністерстві.

Зазначається, що нововведення дає можливість ув’язненим спілкуватися з рідними, що є надважливим для ресоціалізації, прибирає корупцію на «контрабандних» телефонах, поповнює кошти спецфонду, забезпечує дотримання прав людини та зменшує попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.