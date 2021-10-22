Мін’юст запровадив платні телефонні розмови та інтернет для ув’язнених
Усі розмови ув’язнених автоматично записуються
Міністерство юстиції України запустило для ув’язнених нову послугу – платні телефонні розмови та користування інтернетом.
«Ми запустили нову послугу для ув'язнених – платні телефонні розмови та користування мережею Інтернет (з обмеженням контенту)», — йдеться у повідомленні Мін’юсту.
Зокрема, у Київському слідчому ізоляторі 15 хвилин розмови коштуватимуть 10 гривень, телефонні розмови на місяць – 345 гривень, інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень
«Усі розмови ув’язнених автоматично записуються», — зауважили у міністерстві.
Зазначається, що нововведення дає можливість ув’язненим спілкуватися з рідними, що є надважливим для ресоціалізації, прибирає корупцію на «контрабандних» телефонах, поповнює кошти спецфонду, забезпечує дотримання прав людини та зменшує попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.