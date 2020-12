Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почне перший перегляд програми stand-by в період з 21 по 23 грудня. Про це повідомив сьогодні постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє «Укрінформ».

«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії COVID, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», – заявив Люнгман.

На це рішення вже відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що вітає рішення МВФ про початок місії.

«Україна залишається надійним партнером МВФ, адже наша співпраця принесе користь українському народу», – зазначив президент в Twitter.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people