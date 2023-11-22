Пішохідний міст знаходиться в історичній частині Ужгорода

Ужгородська міська рада відмовилася проводити капітальний ремонт пішохідного мосту на площі Театральній з очікуваною вартістю 31,2 млн грн. Першим про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита 20 листопада.

«Питання ремонту відклали. Поки що воно не на часі. Кошти, які передбачали на фінансування цього об’єкта, спрямують на підтримку захисників, сектору безпеки та оборони й інші першочергові потреби громади. Гроші зараз потрібні на фронті, для захисту населення й критичної інфраструктури», – написав у Facebook Віктор Микита.

Натомість 22 листопада Бюро економічної безпеки повідомило, що міськрада відмовилася від закупівлі після аудиту та рекомендацій БЕБ. Так, аналітики БЕБ після дослідження проектно-кошторисної документації встановили, що вона неодноразово коригувалась, а вартість робіт збільшувалася. Документального підтвердження необхідності капітального ремонту не було.

«Пішохідний міст не було визнано непридатним чи аварійним, він відкритий для руху і виконує свої функції, має огородження та освітлення. Окрім того, в проектно-кошторисній документації були передбачені дороговартісні роботи, що безпосередньо не стосуються капітального ремонту опорних конструкцій мосту», – зазначили в БЕБ.

Додамо, що пішохідний міст знаходиться в історичній частині Ужгорода, з’єднуючи дві набережні. Його відбудували у 1948 році на місці підірваного в часи Другої світової війни старого мосту за проектом ужгородського інженера Івана Шлезінґера. Як повідомляв «Укрінформ», у 2021 році містобудівна рада Ужгорода пропонувала оголосити конкурс на реконструкцію історичного мосту, але громада виступила проти запропонованих проектів, вимагаючи обмежитися тільки ремонтом мосту.