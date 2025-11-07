Алея пам'яті героїв у Стрию

У Стрию на Львівщині склалася цікава традиція вшанування пам’яті полеглих на російсько-українській війні героїв. Під час похорону кожного військового зачитують вірш місцевого поета, колишнього голови села Подорожнє, а нині працівника Стрийської міськради Ігоря Борщика. Вірші Ігоря Борщика здивували дописувачів соцмереж своїм недоречним жартівливим змістом. Натомість міський голова Стрия Олег Канівець переконаний, що вірші достойні для вшанування пам’яті загиблих, а «істерію» в соцмережах розганяють противники міської влади.

На традицію зачитування віршів Ігоря Борщика на похоронах героїв у Стрию звернула увагу колишня директорка Центру досліджень визвольного руху, журналістка Дарія Гірна.

«Доводилося бачити чимало поганих кейсів меморіалізації війни. Але це тепер, мабуть, мій "фаворит". В Стрию місцеве самоврядування (з творчим супроводом місцевого автора Ігоря Борщика) публікує в пам'ять про загиблих воїнів отакі вірші. І передає їх урочисто родині під час похоронної служби на цвинтарі», – написала Дарія Гірна у фейсбуці, проілюструвавши свій допис скриншотами публікацій.

За її словами, на скарги родичів місцеві чиновники не реагують.

Вірші Ігоря Борщика, які зачитують на похоронах героїв

У коментарях дописувачі, зокрема, діючі захисники та ветерани, розкритикували творчий підхід Ігоря Борщика до написання некрологів, назвали його вірші «знущанням над пам’яттю захисників».

«Деколи краще нічо не робити, ніж отаке», – вважає військовослужбовець Тарас Іщик. Також своє здивування висловили військовослужбовець Роман Сініцин.

«Веселі такі вірші», – прокоментував ветеран Антон Петрівський.

Ігор Борщик у 2015-2020 роках працював сільським головою села Подорожнє на Стрийщині, а зараз займає посаду головного спеціаліста відділу промисловості, аграрної політики та підприємництва Стрийської міськради. Паралельно з роботою на посаді сільського голови був редактором сільської «Газети Подорожного», на шпальтах якої висвітлював події села, а також публікував свою поезію – дитячі вірші та гуморески. Зараз «Газета Подорожного» публікує некрологи у пам’ять про загиблих захисників, які зачитують на похоронах героїв у Стрию.

Наприклад, в одному із віршів-некрологів йдеться:

«На совісті кремлівського антипка

Гріхів, що, мабуть, не порахувати.

І у бійця Віталія Прилипка

Потрафив найцінніше відібрати».

Вірші Ігоря Борщика, які зачитують на похоронах героїв

Міський голова Стрия Олег Канівець не розділяє критику, яка шириться в соцмережах, та вважає поезію Ігоря Борщика адекватною для вшанування пам’яті героїв. Мер переконаний, що критикують стрийську традицію вшанування героїв недоброзичливці, які намагаються отримати владу в місті.

«Є група осіб разом з ботами (ноунеймами), які методично всю каденцію намагаються щось розбурхати в соцмережах. На превеликий жаль, там присутні навіть деякі хлопці, які воювали до повномасштабної війни, а потім були демобілізовані. Є багато хлопців, які собі попридумували захист і не мобілізуються. Вони прагнуть поборотися за владу в Стрию і розхитують ситуацію таким чином. Їм не подобається, що похорони, яких ми вже відбули більше 200, завершують віршем у пам’ять про загиблого», – сказав Олег Канівець ZAXID.NET.

Мер запевнив, що ніколи не отримував зауважень з боку родичів загиблих захисників.

«Жодного разу жодна родина не сказала, що їй це не подобається. Вже понад 3,5 роки війни кожен похорон супроводжується цим віршиком, який не має жодного жартівливого змісту», – наголосив Олег Канівець.

За його словами, Ігор Борщик зараз видає газету як самвидав, який розповсюджує між своїми односельцями. Жодного фінансування з міського бюджету газета не отримує.

Олег Канівець також зазначив, що не планує змінювати традицію і вірші Ігоря Борщика будуть далі звучати на похоронах захисників: «А що я буду звертати увагу на самодурів, які щось пишуть в соцмережах?! Жодного разу я не буду на це реагувати. Знаю, що більшіть мешканців громади навпаки нам дякують за те, що ми робимо».