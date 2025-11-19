До Дня гідності та свободи 58 мешканців Львова, які постраждали внаслідок подій Революції Гідності, отримають виплати від міста у розмірі 2500 грн. Про це повідомила пресслужба ЛМР у середу, 19 листопада.

Як йдеться в повідомленні, управління соціального захисту ЛМР цьогоріч виділило 145 тис. грн для допомоги учасникам протесту, які постраждали під час Революції Гідності. Одноразову допомогу отримають 58 львів’ян, які отримали тілесні ушкодження під час Майдану, що розпочався 21 листопада 2013 року.

«Для нашої громади важливо не лише пам’ятати про події Революції Гідності, а й підтримувати тих, хто зазнав втрат і травм у той час. Гідність – це не абстрактне слово, це наші люди, їхня мужність, їхня готовність відстоювати свободу. І сьогодні, коли ми знову боремося за право бути вільними, підтримка цих людей є обов’язком і честю для міста», – розповіла керівниця міського управління соціального захисту Тетяна Колесник.

Як повідомляють у міській раді, до річниці початку Революції Гідності Львів вшановує Героїв Небесної Сотні та всіх, хто здобував свободу і нині продовжує її обороняти. До річниці у місті відбудеться понад 40 мистецьких і просвітницьких заходів.

Додамо, щорічно в Україні 21 листопада відзначається День гідності та свободи. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші акції протесту проти рішення тодішньої влади. В цей день вшановують українців, які стали на захист демократії та прав людини.