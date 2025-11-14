Внаслідок обстрілів 12 липня, 21 серпня та 5 жовтня 2025 року було зруйновано 812 вікон та 20 дверей

Міська рада Львова виділить понад 2 млн грн мешканцям міста, чиї домівки постраждали внаслідок масштабних російських обстрілів. Фінансову допомогу отримають понад 100 львів’ян. Про це повідомила пресслужба ЛМР у п’ятницю, 14 листопада.

Як йдеться у повідомленні, виконавчий комітет ухвалив ще два рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям, чиї будинки постраждали внаслідок російських атак 12 липня, 21 серпня та 5 жовтня 2025 року. Виплати призначені на відновлення або встановлення нових вікон та дверей.

«Кожна родина, дім якої постраждав від ракетних ударів, потребує не лише матеріальної допомоги, а й людського тепла та підтримки. Ми робимо все можливе, щоб люди відчули: держава та громада стоять поруч, готові допомогти відновити не лише житло, а й віру в безпечне завтра», – повідомила Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту.

Згідно з першим рішенням, 79 мешканців Львова отримають компенсацію на суму понад 1,4 млн грн на встановлення або відновлення вікон, а ще двоє львів’ян – по 16 тис. грн на відновлення вхідних дверей. За другим рішенням, 27 мешканців отримають компенсацію у розмірі 549 тис. грн на відновлення або встановлення вікон.

Як повідомила міська рада, загалом звернулися 435 мешканців Львова, чиї помешкання постраждали внаслідок російських атак 12 липня, 21 серпня та 5 жовтня 2025 року. Львів’яни повідомили про 812 зруйнованих вікон та 20 зруйнованих дверей.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 12 липня 2025 року, Росія завдала наймасштабнішої атаки БпЛА на Львів. Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені житлові будинки у Галицькому та Залізничному районах міста. У четвер вранці, 21 серпня 2025 року, росіяни завдали комбінованого удару по Львову, внаслідок чого загинув чоловік.