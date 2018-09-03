Битва за хворих

Пацієнти Львівщини опинилися у центрі уваги лікарів: з ними хочуть підписати декларації лікарі і комунальних, і приватних медичних закладів, і лікарі-ФОПи, бо чим більше лікар підпише декларацій, тим вищою буде його заробітна плата. Це конкурентна боротьба, від якої у виграші має залишитися пацієнт, бо саме він вирішує, до його лікаря піти.

Сільські сімейні лікарі, особливо ті, чиї амбулаторії сімейної медицини є неподалік міст, потрапили у непросту ситуацію: мешканці сіл підписують декларації з міськими сімейними лікарями (терапевтами, педіатрами), бо доїжджають у міста на роботу і вважають, що рівень надання меддопомоги у містах вищий, ніж на селі. І мова йде не лише про мешканців сіл, що розташовані навколо Львова. Скажімо, лікарі Моршина підписали значно більше декларацій, ніж є мешканців міста. До них пішли пацієнти з навколишніх сіл. Схожа ситуація і у Червонограді та інших великих містах Львівщини.

Утім, лікарі сільських амбулаторій не мають наміру здаватися. Вони розпочинають боротьбу за пацієнта, особливо ті, в яких працюють молоді амбітні креативні лікарі і яких є сильні ОТГ.

«Пацієнта можна переманити лише вищою якістю надання медичних послуг. Він будь-коли може змінити лікаря, якщо побачить, що десь для нього створені кращі комфортніші умови тощо. І сільські сімейні лікарі мають намір довести, що вони можуть надавати медичні послуги на високому рівні, можуть створити пацієнтам умови, які будуть для них привабливими», - розповів ZAXID.NET сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини с. Чижиків Пустомитівського району Ігор Заставний.

Конкуренція породжує якість

Конкурентна боротьба лише розпочинається, тож більшість планів щодо боротьби за пацієнта лікарі не розголошують. ZAXID.NET вдалося дізнатися лише про деякі з них.

«На «первинці» буде відбуватися багато цікавого, передусім, для пацієнта тоді, коли на повну запуститься конкуренція між лікарями приватних і комунальних медзакладів. Приватні почнуть пропонувати пацієнтам, скажімо, раз на рік безкоштовно зробити УЗД черевної порожнини, ехокардіографію чи щось інше. Комунальні не захочуть втрачати пацієнтів і запропонують щось своє. А така конкуренція призведе до зростання якості надання медичних послуг, що пацієнтові на руку. І ці зміни пацієнт побачить вже наступного року», - каже Ігор Заставний.

Що можуть запропонувати пацієнтам лікарі сільських амбулаторій? Плани справді привабливі.

МОЗ оприлюднило перелік послуг і обстежень, які обов’язково безкоштовно мають надавати пацієнтам сімейні лікарі і комунальних, і приватних медзакладів, і лікарі-ФОПи. Але вже зараз пацієнтам пропонують значно більше.

Інфографіка УП

Скажімо, лікарі амбулаторії сімейної медицини с. Чижиків Пустомитівського району, що біля Львова, планують впровадити для своїх пацієнтів місцеву програму реімбурсації (відшкодування) вартості ліків, аби певна група пацієнтів або всі мешканці ОТГ були забезпечені певною додатковою кількістю медикаментів безкоштовно, а точніше, за кошти громади. Щось на зразок державної програми «Доступні ліки», тільки це буде місцева програма. Попередні домовленості з керівництвом ОТГ вже є. Зараз лікарі вивчають законодавчу частину цього питання.

Аби втілити цей проект у життя, в селі має бути аптека чи аптечний кіоск, через який будуть відшкодовувати вартість ліків для членів громади. Зараз її нема, тож поява у селі аптеки – для мешканців села також великий плюс.

Обстеження на УЗД-апараті не входить в обов’язковий перелік обстежень, які мають зробити пацієнту в амбулаторії сімейної медицини. Але таке обстеження нерідко конче потрібне, тож лікарі зараз роздумують над тим, аби встановити цей апарат в амбулаторії, бо мешканцям сіл буде зручніше пройти обстеження на місці, ніж їхати до Львова.

Амбулаторія сімейної медицини у с. Чижиків Пустомитівського району

Пацієнти Давидівської амбулаторії сімейної медицини, як повідомила ZAXID.NET головний лікар амбулаторії Ірина Гнатів, окрім обстежень, які передбачені МОЗ, мають можливість зробити в амбулаторії розгорнутий біохімічний аналіз крові – печінкові, ниркові проби, визначити холестерин, білірубін тощо. За гроші громади для амбулаторії закупили біохімічний аналізатор і тепер місцеві мешканці можуть зробити їх на місці.

«Це економить час і гроші пацієнтів, адже раніше, аби зробити такі аналізи, мешканці сіл мусили їхати в Пустомити, стояти у черзі, тепер ми робимо їх на місці», - каже Ірина Гнатів.

Лікарі Добротвірської міської лікарні, що у смт Добротвір Кам’янко-Бузького району, які надають первинну медичну допомогу, також заохочують своїх пацієнтів.

Як повідомив ZAXID.NET cімейний лікар Михайло Незнановський, їхні пацієнти, окрім обстежень, які передбачені МОЗ, можуть пройти в лікарні й інші обстеження – рентген, УЗД, коаголограму тощо. Раніше мусили їхати в район. Окрім того, пацієнти, які підписали декларації з лікарями «первинки» отримують бонус – можуть пройти реабілітаційний курс у відділенні відновного лікування – комп’ютерну витяжку хребта, гідротерапію, апаратну корекцію зору тощо.

Пацієнт проходить реабілітацію у відділенні відновного лікування Добротвірської міської лікарні

Головне завдання сімейного лікаря – зекономити час, гроші пацієнта і поставити діагноз на місці

Лікарі амбулаторії сімейної медицини у Чижиках планують роботу організувати так, аби пацієнт не сидів у чергах, аби консультацію чи допомогу лікаря він отримав максимально швидко і точний діагноз йому проставили на місці.

Ще до кінця цього року лікарі амбулаторії планують перейти на електронний варіант ведення медичної картки пацієнта, тож паперова робота, яка забирає доволі багато часу, відпаде і лікар зможе більше часу приділити пацієнтам.

За порадою колег зі Швейцарії і Бразилії, які недавно побували в амбулаторії, для зручності пацієнтів робоче місце медсестри обладнають перед кабінетом лікаря. Поки лікар консультуватиме одного пацієнта, медсестра наступному виміряє температуру, тиск, частоту дихання тощо і перекине ці дані лікарю в електронному варіанті.

Такий підхід, по-перше, зекономить час і лікарю, і пацієнту, по-друге, пацієнт наодинці з лікарем буде почуватися вільніше, розкутіше і зможе відверто розказати про свої проблеми.

Лікарі амбулаторії подають на міжнародні гранти різні проекти. У разі виграшу сільських мешканців чекатиме не один приємний сюрприз.

Лікарі, які працюють у Чижикові, зокрема, Ігор Заставний стажувалися у різних країнах Європи, в Канаді, США, тож бачили, як сімейні лікарі працюють там і їхній досвід запроваджують у нас.

«Сімейний лікар мусить бути кваліфікованим менеджером, достатньо компетентним, вміти вибирати, що потрібно його пацієнтам і постійно вчитися. 70-80% хвороб, з якими звертаються пацієнти, мають лікувати на місці. У світі сімейні лікарі лікують 80-90% захворювань. З часом і ми цього досягнемо», - каже Ігор Заставний.

Боротьба за пацієнта лише розпочинається. Що далі, то пропозицій, які будуть вигідні пацієнтам, буде ставати більше. І вже вони будуть вирішувати, які з них для них найкращі.

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