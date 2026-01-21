Іван К. служив у органах МВС із 2009 року, а в травні 2025 року його мобілізували до ЗСУ

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення з поліції бійця Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Івана К., якого мобілізували на службу в ЗСУ. У суді представники поліції пояснювали, що поліцейським заборонено працювати одночасно в двох структурах, однак суд взяв до уваги норму закону, що зберігає робоче місце за призовником.

Як вказано в матеріалах справи, Іван К. служив у органах МВС з 2009 року. В останні роки він був поліцейським батальйону поліції особливого призначення КОРД і мав звання старшого сержанта. 2 травня 2025 року його мобілізували за призовом на посаду водія-електрика роти забезпечення, де він служить і донині.

Перебуваючи на службі в ЗСУ, Іван К. дізнався, що його звільнили з поліції 5 травня – за три дні після мобілізації. Він вирішив оскаржити наказ про звільнення в суді.

У наказі про звільнення вказано, що оскільки Іван К. служить у ЗСУ, що підпорядковуються Міноборони, це перешкоджає його службі в поліції. Однак суд наголосив, що за законом за мобілізованими зберігається посада та середній заробіток у тих установах, в яких вони працювали до служби, не залежно від підпорядкування.

Представники поліції в суді пояснили, що закон забороняє поліцейському отримувати іншу зарплату, тоді як Іван К. після мобілізації почав отримувати грошове забезпечення, тож перебування на двох службах одночасно суперечило б закону.

Суд встановив, що ситуація виникла через суперечності між різними нормами закону, тому суд виносив рішення з огляду на аналогічні справи, які вже розглядав Верховний Суд. Враховуючи обставини справи, суддя Оксана Клименко позов Івана К. задовольнила і визнала протиправним та скасувала наказ про звільнення з поліції. Суд поновив його на посаді й постановив негайно виконати це рішення суду. Однак його ще можна оскаржити в апеляції.