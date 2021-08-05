Американська компанія Moderna заявила у четвер, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 93% через шість місяців після введення другої дози препарату. Про це повідомляє Reuters.

«Наша вакцина проти Covid-19 демонструє стійку ефективність у 93% протягом пів року, однак ми розуміємо, що варіант "Дельта" є значною новою загрозою, тому ми повинні залишатися пильними», – сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бенсель.

Водночас у компанії заявили, що до початку зимового сезону буде необхідна додаткова доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться. Раніше компанія повідомляла про ефективність у 94,5%.

Коротко про переваги вакцини Moderna

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу.