Американська компанія Moderna оголосила перші дані про раннє випробування мРНК-вакцини проти грипу на людях. Препарат заснований на тій же технології, що й вакцина проти коронавірусу Covid-19.

Експериментальне щеплення від грипу виявилося безпечним і успішно викликало високий рівень антитіл у 180 людей при всіх рівнях дозування як у молодих, так і у людей похилого віку, пише Science Alert з посиланням на агенцію AFP.

«Навіть до пандемії Covid-19 близько 3 мільйонів людей щороку помирали через респіраторні інфекції, і багато інших потрапляли до лікарень або хворіли внаслідок цих вірусів», – сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансель.

Побічні ефекти після введення вакцини були легкими і частіше виникали у молодих людей. Найчастішими з них були біль у місці ін'єкції, а також головні болі, біль у м’язах і суглобах, а також втома.

Наступний етап випробування за участю 500 осіб розпочався минулого місяця. Він спрямований на визначення правильного рівня дозування та порівняння вакцини проти грипу Moderna з уже ліцензованими препаратами, розробленими з використанням традиційних методів. Проміжні результати очікуються на початку 2022 року. На пізніших етапах випробування оцінять ефективність вакцини.

Зазначимо, що Більшість сучасних вакцин проти грипу створені на основі інактивованих вірусів, вирощених у курячих яйцях. Штами вірусу мають бути відібрані за шість-дев'ять місяців до використання вакцин, а їхня ефективність становить приблизно 40-60%.

Moderna та інші виробники вакцин, включаючи Sanofi, сподіваються, що технологія мРНК, яка викликає імунну відповідь шляхом доставки генетичних молекул, що містять код ключових частин патогену, у клітини людини, може прискорити розробку та виробництво вакцин і підвищити їхню ефективність.

Декілька молекул мРНК, які кодують різні штами, також можуть бути доставлені однією ін'єкцією, що є ефективнішим методом вакцинації.

Експериментальна вакцина від грипу Moderna є «чотиривалентною», тобто вона націлена на чотири штами грипу A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata та B/Victoria, обрані на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.