Американська компанія Moderna знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від Covid-19 після третьої фази досліджень до 90%. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з новими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби.

Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тис. осіб. При цьому в грудні 2020 року в статті, опублікованій у New England Journal of Medicine, компанія оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків.

Moderna попереджає, що дані про довгостроковий захист попередні – упродовж року компанія буде оновлювати дані про стійкість антитіл, ефективність проти безсимптомного перебігу хвороби.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають краще захищати від нових штамів коронавірусу. Згідно з даними компанії, на 12 квітня вона відвантажила в різні країни світу вже 132 млн доз вакцини, з них приблизно 117 млн – у США.

Вакцина американської компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech — вона не потребує зберігання при наднизьких температурах (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника — 2-8 градусів.

Вакцину Moderna потрібно вводити внутрішньом’язово двічі з інтервалом в один місяць. Вона призначена для щеплення людей від 18 років.

Протипоказана тим, у кого була сильна алергічна реакція на першу дозу або є така реакція на будь-який із компонентів вакцини. Крім молекули м-РНК, до її складу входять ліпіди, поліетиленгліколь, ацетат натрію та деякі інші допоміжні речовини.