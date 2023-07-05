Попри програш Україна виборола право виступати на Олімпійських іграх

Молодіжна збірна України з футболу програла збірній Іспанії з рахунком 5:1, не змігши вийти у фінал Євро-2024. Підопічні Руслана Ротаня вперше за 17 років змогли пройти у півфінал, проте поступилися Іспанії у чемпіонаті Європи у середу, 5 липня.

На полі в Бухаресті команди України та Іспанії зіграли 90-хвилинний матч, який почався на користь української «молодіжки». На 13 хвилині матчу за підтримки Михайла Мудрика Артем Бондаренко відкрив рахунок, забивши перший гол Іспанії.

На 17 хвилині іспанська збірна перехопила ініціативу та зрівняла рахунок 1:1. Через 7 хвилин Іспанія забила другий гол.

Іспанська збірна жорсткою грою обійшла українців, забивши ще три голи на 54, 68 та 78 хвилинах матчу. Заміни у команді України не допомогли зрівняти рахунок.

Україна розділила третє місце з Ізраїлем у Чемпіонаті Європи 2024, а також отримала квиток на Олімпійські ігри. Востаннє це було 17 років тому, у 2005 році. Нагадаємо, 3 липня молодіжна збірна України обіграла Францію з рахунком 3:1.

У фінал Євро-2024 вийшли збірні Великої Британії та Іспанії.