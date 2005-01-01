МОЗ презентувало додаток зі списком безкоштовних медикаментів

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запустило нову програму «Ліки контроль» для перевірки ліків, які внесені до Національного переліку основних лікарських засобів і які повинні закуповувати державним коштом. На сторінці конкретного лікарського засобу зазначено, чи входить він до державної програми «Доступні ліки», згідно з якою пацієнт може отримати препарат безкоштовно або з частковою доплатою, повідомив на прес-конференції у вівторок, 19 червня, заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

За посиланням можна також перевірити наявність ліків у тій чи іншій лікарні. Відповідні списки мають бути розміщені й на інформаційних стендах лікарень.

«Коли користувач шукає препарат, йому випадає список препаратів. І ті ліки, які беруть участь у програмі “Доступні ліки”, позначені логотипом цієї державної програми. Можна зайти у картку препарату, подивитися на яких умовах можна отримати цей препарат і також перейти до покрокової інструкції, як саме його отримати», – розповіла голова правління ГО «Ліки контроль» Наталія Гуран, яку процитував телеканал новин «24».

Крім того, Роман Ілик повідомив, що у разі, якщо пацієнту відмовляються надати ліки з цього переліку безкоштовно, варто писати скаргу.

«Кожен пацієнт повинен знати, які ліки йому гарантує держава. Він повинен отримати їх в повному обсязі на весь курс лікування. Завдяки новому модулю в програмі “Ліки контроль” пацієнти зможуть дізнатися, які препарати їм гарантуються безкоштовно і з'ясувати, чи не забули про них сказати в лікарні», – зазначив Ілик.

Директорка програми «Громадське здоров'я» Вікторія Тимошевська наголосила, що міжнародний фонд «Відродження» має намір забезпечити фінансову підтримку роботи і розвитку цього додатка. Зокрема, найближчим часом фонд планує завершити розробку автоматизованої електронної скарги на випадок, якщо пацієнт не отримав в лікарні ліки, що входять до національного реєстру.

Наразі програма доступна як на сайті, так і для Android в магазині додатків Google Play Market.