МОЗ категорично не рекомендує змішувати CorovaVac з іншими вакцинами. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини - використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК», – відзначив Кузін.

За словами державного санітарного лікаря, після введення першої дози CorovaVac, робиться друга доза тим самим препаратом, а не альтернативним, оскільки сьогодні це не відповідає протоколам й інструкціями.

«Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою», – відзначив Кузін.

МОЗ додає, що сьогодні немає статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин, оскільки в реєстрі відзначається виключно кількість проведених щеплень, а доступ до персональної інформації пацієнта є лише у лікаря, або у бригади, яка проводила щеплення.

«Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини», – пише пресслужба.

Наразі можна змішувати між собою мРНК-вакцини. МОЗ навело такі схеми комбінування вакцин:

1-ша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

1-ша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.