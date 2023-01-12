Міністерство закордонних справ спростувало заяви брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка про те, що Україна нібито просила союзників у Євросоюзі не застосовувати нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив представник МЗС Олег Ніколенко.

12 січня Рікард Йозвяк повідомив, що однією з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції ЄС разом із Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що про це просила українська влада.

Олег Ніколенко нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь накладено низку персональних та секторальних санкцій.

«Нам відомо про обговорення між державами-членами ЄС питання щодо подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ. Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині ЄС поки що немає», – сказав дипломат.

Своєю чергою, в Єврокомісії також прокоментували закиди про те, що Україна просила не застосовувати санкції до Білорусі. За словами речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стана, всі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно.

«Якщо є юридичні або фізичні особи з Білорусі, які були внесені до санкційного списку у індивідуальні пакети, то це залежить від держав-членів і способу, у який вони погоджують формування цих пакетів. Обговорення, процес щодо рішення довкола цих пакетів, кого вносити, яким буде продовження санкцій чи пакетів, є конфіденційним. Це відбувається між державами-членами у конфіденційних розмовах, тож ми не обговорюємо публічно деталі, і звичайно, не обговорюємо, чому хтось чи щось не є у відповідному пакеті», – цитує Петера Стана «Європейська правда».

Він додав, що санкції проти РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну постійно переглядаються, як і санкції проти помічників росіян.

Зазначимо, що в Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії. Країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна – ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.