МЗС України вимагає від Росії допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії допустити лікарів до Володимира Балуха, якого утримують в Сімферопольському СІЗО. Про це заявила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца в неділю в Twitter, коментуючи інформацію про те, що Балуху не надається медична допомога.

«Не надавати медичну допомогу – нелюдськість і жорстокість. Вимагаємо від РФ допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха», – написала Беца.

Раніше кримські правозахисники повідомляли про проблеми зі спиною, нирками і серцем в Балуха.

«Балух перебуває в Сімферопольському СІЗО, в камері для транзитних в колонію-поселення, відповідно до порядку в камері ніякого. Стан здоров'я у нього залишається важким, але медичної допомоги ніякої не надається», - написав напередодні на сторінці в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Нагадаємо, Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців колонії загального режиму.

ФСБ Росії затримала Балуха в селі Серебрянка на південному заході анексованого Криму 9 грудня 2016 року. У ФСБ повідомили, що знайшли під час обшуків 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.