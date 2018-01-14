Один з ідеологів «русского мира» пропонує Держдумі Росії розірвати угоду про кордони з Україною

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 19:0925605

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Один з ідеологів «русского мира» пропонує Держдумі Росії розірвати угоду про кордони з Україною
фото з відкритих джерел
Розшукуваний в Україні депутат Затулін обурився тим, що Крим і Севастополь визнано українськими територіями

У Держдумі запропонували денонсувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в частині про взаємне визнання кордонів. Автором ідеї став одіозний перший заступник голови комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін (партія «Єдина Росія»), передаєLB.ua із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, цим договором Росія визнає Крим і Севастополь частиною України.

«Тобто мова йде про те, що, підписавши цей договір, Росія в 1997-му, а потім при ратифікації в 1999 році підтвердила, що вона вважає, скажімо, Крим і Севастополь частиною території України», – зазначив Затулін.

Депутат вважає, що кордон між Україною і Росією потрібно переглянути.

«Тому я особисто буду пропонувати і пропоную вже... що нам потрібно, принаймні, в частині цього договору, його денонсувати - у частині, що стосується статті другої, а саме визнання кордонів», - зазначив Затулін.

Затулін є одним з провідних ідеологів «русского мира» й війни з Україною. Очолюваний ним Інститут країн СНД, філія якого працювала у Києві, роками займався антиукраїнською пропагандою й вчиняв спроби зруйнувати конституційний лад (зокрема, виступав організатором сепаратистських з'їздів депутатів місцевих рад у Сєвєродонецьку Донецької області).

У грудні 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив заочний суд над російським депутатом Костянтином Затуліним, підозрюваним в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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