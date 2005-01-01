Українця Володимира Балуха засудили в Криму до 3 років і 7 місяців у колонії-поселенні

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд окупованого Криму 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення (відрізняється від інших типів колоній пом’якшеними умовами перебування) та штрафу в розмірі 10 тисяч російських рублів (близько 4,6 тис. грн), повідомило видання «Крим.Реалії».

Раніше російський прокурор просив для обвинувачуваного 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні та оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тис. грн).

Балух під час свого останнього слова на засіданні 15 січня заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією», і це не змусить його любити «нову батьківщину».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Силовики стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

На вирок вже відреагувала речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца. Вона повідомила, що МЗС України висловлює протест у зв’язку з цим сфабрикованим вироком та пообіцяла посилення міжнародного тиску на Росію задля звільнення активіста.