Мітинг на підтримку України у штаті Аліяка

У п’ятницю, 15 серпня, у місті Анкоридж, що в американському штаті Аляска, люди вийшли на мітинг для підтримки України перед зустріччю Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомив український журналіст Остап Яриш та «Радіо Свобода».

Мітинг на Алясці відбувається напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Очікується, що вони обговорюватимуть завершення російсько-української війни. Зокрема, як повідомляв Володимир Зеленський, американський президент планує домогтися припинення вогню.

За даними «Радіо Свобода», участь у мітингу на підтримку України взяли близько тисячі людей. Одним з ініціаторів акції є громадська організація Stand UP Alaska. Учасники тримають у руках прапори України та плакати з гаслами «Аляска з Україною», «Повна перемога України», «Загарбники не мають права голосу за столом», «Слава Україні». Також на будівлях та мостах у місті Анкоридж розвісили банери в синьо-жовтих кольорах, а на вулиці лунає гімн України.

Нагадаємо, 8 серпня президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Владіміром Путіним. Вона має відбутися 15 серпня об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом) у місті Анкоридж, штат Аляска.

Дональд Трамп заявляв, що для укладання мирної угоди будуть необхідні «певні обміни територіями на благо обох сторін». Однак президент України Володимир Зеленський категорично відкинув ідею територіальних поступок. Він також наголосив, що Україна не погодиться вивести війська з території Донецької області.

13 серпня європейські лідери та Володимир Зеленський провели онлайн-зустріч з Дональдом Трампом, під час якої Україна та Європа озвучили п’ять спільно погоджених принципів щодо завершення російського вторгнення. Наголошувалося, що Україна не визнаватиме контроль Росії над окупованими територіями.

Того ж дня Трамп повідомив, що у разі успішної зустрічі з Путіним, він організує тристоронній саміт (Зеленський, Трамп, Путін).