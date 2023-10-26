Кельменецький районний суд засудив чоловіка, який на ігровому майданчику дитячого садка побив школяра. Чоловік в судді свою провинну визнав і зазначив, що вдарив хлопця раз по обличчю за те, що той побив мобільний телефон сестри його дружини. Суддя присудив буковинцю заплатити штраф.

До правоохоронців із заявою про побиття звернулися батьки хлопця. Жителі села Браїлівка стверджували, що на їх сина напав невідомий чоловік на території дитячого майданчика біля дошкільного закладу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний місцевий житель села. «Близько 19:30 18 червня обвинувачений, знаходячись на території дитячого майданчика по вулиці Центральна в с. Браїлівка Дністровського Чернівецької області, діючи умисно під час конфлікту, завдав один удар правою рукою по обличчю неповнолітнього, чим спричинив потерпілому фізичний біль», – йдеться у вироку Кельменецького районного суду від 16 жовтня.

В судовому засіданні чоловік вину в скоєному визнав повністю. Буковинець розповів, що того дня до нього прибігла сестра його дружини. Дівчина розповіла, що один з її однокласників побив скло в її мобільному телефоні. Він поїхав до дитячого майданчика і там зустрів компанію неповнолітніх хлопців. Чоловік запитав у потерпілого чи буде він відновлювати екран телефона, однак у відповідь хлопець промовчав. Після того буковинець запитався, де його телефон, на що він відповів, що у нього його не має.

«Проте у барсетці був телефон і обвинувачений запитав чий це пристрій. Однак потерпілий сказав, що це його друга. Однак інший однокласник повідомив, що цей телефон належить потерпілому. Після цього чоловік вдарив долонею правої руки в обличчя хлопця, сказав йому відремонтувати телефон своячки», – йдеться у вироку суду.

Суддя заслухав всі сторони і додав, що є обставина, яка обтяжує покарання, а саме чоловік скоїв правопорушення у присутності дітей. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю, суд присудив штраф в розмірі 850 гривень. Окрім того, чоловік позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей, тому суд пом’якшив йому вирок.