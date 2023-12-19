На Буковині близько обіду 19 грудня дерево впало на чоловіка і смертельно травмувало го його. Нещасний випадок трапився в лісі Берегометської громади Вижницького району. До постраждалого чоловіка викликали медиків бригади швидкої медичної допомоги, однак вони лише констатували смерть людини.

Про нещасний випадок в лісі навколо села Фальків Берегометської громади в поліцію повідомили місцеві жителі. Бригада чоловіків працювала в лісовому масиві. Під час спилювання одне з дерев упало на буковинця, повідомило чернівецьке медіа «Молодий буковинець».

Люди намагалися самотужки допомогти чоловіку, також на місце викликали бригаду швидкої допомоги, однак медики лише констатували смерть від множинних травм. Як повідомили місцеві, загиблий був мешканцем сусіднього села – Долішній Шепіт, віком приблизно 45-50 років.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка.