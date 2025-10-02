Оцифрування храмів проводить компанія Skeiron

На Буковині розпочали оцифрування трьох старообрядницьких церков, які розташовані у селі Біла Криниця Кам’янецької громади. Над дослідженнями працює компанія Skeiron, яка раніше вже оцифровувала три синагоги в Чернівецькій області. Після завершення проєкту створять точні копії храмів з інформацією про текстури, матеріали та форму.

Для створення точних цифрових копій церков застосували поєднання лазерного 3D-сканування та фотограмметрії, повідомили в «Суспільне.Чернівці». За допомогою цих методів компанія отримає точну інформацію про заміри та матеріали, які використовували при будівництві споруд. Це допоможе згодом відтворити не лише форму та розміри будівель, а й матеріали, фактуру, деталі інтер’єру й фасаду. Роботи тривали три тижні. Працівники компанія Skeiron створили 3D-моделі храмів, за якими згодом можна буде оглянути споруду онлайн. Також збережуть дані, які можуть згодом знадобитися реставраторам.



Усі храми розташовані в одному селі – Біла Криниця Кам’янецької громади. Це село є центром старообрядництва православної церкви. Також усі будівлі є памʼятками архітектури національного значення – це церква Козьми і Дем’яна, храм святого Миколая та Успенський собор.

3D-модель церкви Козьми і Дем'яна

Церква Козьми і Дем’яна збудована у XVIII сторіччі. Є однією з найстаріших у регіоні. Храм побудований з каменю та деревини і поєднує риси типово буковинської сакральної архітектури: сама споруда – цегляна, а верхівка – з дерева. В інтер’єрі зберігся унікальний іконостас із дев’ятьма рядами старообрядницьких ікон, а також портрети першого митрополита Амвросія та його сподвижників.

Храм святого Миколая

Храм Святого Миколая – це невелика дерев’яна церква, яку збудували вже за часів незалежності. Її будували як сучасну, але зі збереженням традицій старообрядців.

Успенський собор

Успенський собор – п’ятикупольна споруда початку XX століття. Собор є прикладом старообрядної культової архітектури. Він слугував головним храмом Білокриницької старообрядної митрополії та приймав два Всесвітні собори Руської православної старообрядницької церкви у 1996 та 2006 роках.

Раніше компанія Skeiron оцифрувала понад 100 будівель в Україні та за кордоном. Серед них – резиденція митрополитів на території Чернівецького національного університету та три синагоги на Буковині.