В Чернівецькій області підприємці організували схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих фруктів та овочів. Загалом буковинці не доплатили в бюджет країни понад 6 млн грн. Правоохоронці провели обшуки на складах та в помешканнях підозрюваних і вилучили докази незаконної діяльності.

Детективи управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу місцевих мешканців. Підприємці налагодили схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих овочів та фруктів. На фірмі буковинці продавали продукцію за готівку поза бухгалтерським та податковим обліком. У звітних документах зловмисники не вказували реальні обсяги реалізації фруктів та овочів.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що по митних декларація на підприємство завозилося з інших країн одні обсяги фруктів та овочів, а виручка від продажу були значно менші. Тобто частина продукції десь просто зникала. Така схема призвела до ухилення від сплати податків на суму понад 6 млн грн.

️«Детективи БЕБ спільно із працівниками СБУ у Чернівецькій області провели понад 10 обшуків за адресами проживання учасників схеми, в офісних та складських приміщеннях», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в середу, 3 січня.

Правоохоронці виявили та вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та готівку, отриману від продажу імпортованого товару. ️Наразі досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою осіб). Санкція статті передбачає штраф до 255 000 грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.