Чоловіка також пов'язують з підсанкційним оператором онлайн ігор

Детективи Бюро економічної безпеки затримали фігуранта справи про ухилення від сплати податків одного з операторів онлайн-казино. Загалом правопорушник допоміг ухилитися від сплати суми на 7,2 млрд грн до державного бюджету. Детективи БЕБ повідомили про підозру йому та ще одному організатору незаконної схеми, які повʼязані з одним із найбільших підсанкційних організаторів проведення азартних ігор.

Один з підозрюваних намагався втекти, не з’являвся без поважних причин на виклик уповноваженої особи, не повідомив про своє місцеперебування, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання. Прокурори оголосили його в розшук, а правоохоронці після встановлення його місця перебування затримали. На підставі ухвали суду його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Працівники БЕБ встановили, що чоловік причетний до схеми з міскодингом, яку організували посадові особи операторів грального бізнесу та низки банків. Це схема, коли через визначений банк проходять різні платежі з фіктивними призначеннями. Встановлено основний банк пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в понеділок, 25 грудня.

Правоохоронці пред’явили підозру чоловікам за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України. Обом підозрюваним загрожує штраф в розмірі 850 тис. грн. Також вони можуть отримати до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Правоохоронці активно виявляють і протидіють міскодингу, як основному інструменту, що використовувався для ухилення від сплати податків гральним бізнесом. Міскодинг (неправильне кодування у перекладі з англійської) – схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі. За даними аналітиків та детективів БЕБ сума сплачених податків підприємств, які діють у сфері організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті станом на грудень 2023 року становить 9,4 млрд грн. Для порівняння у 2021 році онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків, у 2022 році - 549,7 млн грн відповідно. ️