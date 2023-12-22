Під час обшуків знайшли одягу на 9 млн грн

На Буковині правоохоронці викрили групу людей, які продавали одяг на різних торгових інтернет-платформах, але не заплатили понад 7 млн грн податків. Під час обшуків за місцем проживання працівники управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області виявили одягу на 9 млн гривень.

Під час розслідування працівники БЕБ та поліцейські встановили, що група буковинців продавала одяг в інтернеті через соціальні мережі, такі як Facebook, Іnstagram без реєстрації підприємництва. Також продаж здійснювали в різних месенджерах.

Серед товарів, які реалізовували мешканці Буковини, були одяг, взуття та інші побутові речі. Без зареєстрованих суб’єктів господарювання бюджет недоотримав від сплати податків 7 млн грн.

️«Під час обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, документи, що відображають здійснення розрахункових операцій по реалізації товарів, мобільні телефони, комп’ютери, банківські картки, кошти та товари на загальну суму 9 млн гривень», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в п’ятницю, 22 грудня.

Буковинцям, які ухилилися від сплат податків, загрожує штраф в розмірі 255 тис. грн та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.