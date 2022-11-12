За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Серед його найпоширеніших «вкидів» – це дописи в забороненій соцмережі «Вконтакте» про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні. Також він «розганяв» брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і «ток-шоу».

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними «співпрацювати» на шкоду державній безпеці України. Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.