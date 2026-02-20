Правоохоронці затримали професора медичного навчального закладу під час одержання хабаря

У Чернівцях професор одного з медичних навчальних закладів, який є також і судово-медичним експертом, разом із лікарем-нефрологом Чернівецької обласної лікарні організували корупційну схему встановлення інвалідності чоловікам призовного віку. Потрібна група інвалідності для ухилянтів вартувала від 3,5 до 5 тис. доларів. Медиків викрили під час передачі грошей від одного з таких клієнтів.

Під час розслідування цієї справи правоохоронці встановили, що до лікаря-нефролога Чернівецької обласної лікарні звернувся 30-річний житель Чернівців. Чоловік мав проблеми зі здоров'ям і хотів з’ясувати, чи зможе він отримати групу інвалідності. Під час розмови медик пояснив, що процедура є складною та довгою, адже встановлення групи інвалідності чоловікам 18-60 років посилено контролюють. Водночас лікар зазначив, що може допомогти за гроші, повідомили в прокуратурі Буковини у п’ятницю, 20 лютого.

Працівник обллікарні пообіцяв організувати фіктивне стаціонарне лікування без госпіталізації, підготувати виписки з історії хвороби з необхідними результатами обстежень і сформувати повний пакет документів. Це все мало створювати видимість тривалого хронічного захворювання.

Після підготовки документів до реалізації схеми долучився професор медичного закладу, за сумісництвом судово-медичний експерт. Користуючись професійними зв’язками, він обіцяв вплинути на рішення експертної комісії. Вартість його послуг варіювалась у межах від 3,5 до 5 тис. доларів – залежно від групи інвалідності та терміну її встановлення.

Гроші клієнт мав передавати частинами через посередника. Під час одержання чергової частини хабаря професора затримали правоохоронці. Загалом підозрювані одержали 4,4 тис. доларів.

Наразі лікарю-нефрологу, професору та їхньому посереднику повідомлено про підозру. Їм інкримінують ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави). Також правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до корупційної схеми.