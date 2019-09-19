На Черкащині автобус зіткнувся з позашляховиком, постраждало 10 людей

В Черкаській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса і автомобіля BMW, в результаті чого постраждали 10 осіб. Про це повідомила Національна поліція в Черкаській області.

Повідомляється, що аварія сталася на ділянці траси Канів-Чигирин-Кременчуг між населеними пунктами Будище та Мошни. В результаті ДТП 10 людей отримали ушкодження, серед яких 2 дітей.

фото Нацполіції

«За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Черкаській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, після ДТП на Львівщині мікроавтобус в'їхав у зупинку громадського транспорту. У ДТП постраждало шестеро осіб, чотирьох з них доставили у лікарню