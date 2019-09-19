Після ДТП на Львівщині мікроавтобус в'їхав у зупинку громадського транспорту

Через зіткнення двох мікроавтобусів, один з них з'їхав у кювет, інший в'їхав у зупинку

Поблизу села Надітичі Миколаївського району 19 вересня зіткнулися два мікроавтобуси, унаслідок чого один з них в’їхав у зупинку громадського транспорту, а інший злетів у кювет та перекинувся. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Львівській області.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися мікроавтобуси Iveco та Mercedes. Унаслідок чого Iveco з’їхав у кювет та перекинувся, а Mercedes в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Через зіткнення один з мікроавтобусів в'їхав у зупинку громадського транспорту

За інформацією поліції, шестеро осіб звернулися по медичну допомогу, чотирьох з них доставили у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, а також особи усіх учасників автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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