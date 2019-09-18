На трасі Львів-Луцьк трапилась ДТП за участі трьох вантажівок

Унаслідок ДТП одна вантажівка перекинулась. Вона перевозила щебінь, який розсипався на дорогу

У середу, 18 вересня, близько 07:30 на трасі Львів-Луцьк у Кам’янка-Бузькому районі Львівщини трапилась аварія за участі трьох вантажівок. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, унаслідок ДТП постраждали двоє водіїв.

За даними поліції, між селами Бабичі та Сілець зіткнулись вантажівка Volvo, за кермом якої був 24-річний мешканець Волинської області, та вантажівка Renault під керуванням 60-річного мешканця Городоцького району. Після цього у ці машини в’їхала ще одна вантажівка. За кермом третьої вантажівки був 25-річний мешканець Радехівського району.

Згідно з оприлюдненими у соцмережах фото, унаслідок ДТП одна вантажівка перекинулась. Вона начебто перевозила щебінь, який розсипався на дорогу.

Унаслідок ДТП двоє водіїв потрапили до лікарні, зокрема 24-річний мешканець Волинської області та 60-річний мешканець Городоцького району. Які саме травми отримали водії наразі невідомо. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.