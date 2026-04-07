Військовому загрожує до восьми років увʼязнення

Державне бюро розслідувань викрило військового дисциплінарного батальйону на Черкащині на вимаганні хабаря. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили на сайті ДБР.

За даними слідчих, військовий пропонував співслужбовцю вплинути на голову позаштатної постійної військово-лікарської комісії одного з ТЦК та СП. Зокрема, обіцяв зробити медичні довідки про визнання бійця непридатним до служби, що дало б йому право звільнитися з лав ЗСУ. За таку послугу військовий вимагав 12 тис. доларів, які він планував отримати через посередника.

ДБР викрило військового та оголосила йому підозру в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднаний з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Військовому загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Зауважимо, що дисциплінарний батальйон – це військова частина, де військовослужбовці відбувають кримінальне покарання за військові злочини, зокрема, відмову від виконання завдань або дезертирство. Військових направляють до дисциплінарного батальйону за рішення суду.

Нагадаємо, 6 квітня ДБР повідомило про викриття посадовця ТЦК та СП на Вінниччині, який за 3 тис. доларів знімав ухилянтів з розшуку.