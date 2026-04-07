На Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону на вимаганні 12 тис. доларів хабаря
За гроші затриманий обіцяв зробити рішення ВЛК про непридатність до служби
Державне бюро розслідувань викрило військового дисциплінарного батальйону на Черкащині на вимаганні хабаря. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили на сайті ДБР.
За даними слідчих, військовий пропонував співслужбовцю вплинути на голову позаштатної постійної військово-лікарської комісії одного з ТЦК та СП. Зокрема, обіцяв зробити медичні довідки про визнання бійця непридатним до служби, що дало б йому право звільнитися з лав ЗСУ. За таку послугу військовий вимагав 12 тис. доларів, які він планував отримати через посередника.
ДБР викрило військового та оголосила йому підозру в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднаний з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Військовому загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.
Зауважимо, що дисциплінарний батальйон – це військова частина, де військовослужбовці відбувають кримінальне покарання за військові злочини, зокрема, відмову від виконання завдань або дезертирство. Військових направляють до дисциплінарного батальйону за рішення суду.
Нагадаємо, 6 квітня ДБР повідомило про викриття посадовця ТЦК та СП на Вінниччині, який за 3 тис. доларів знімав ухилянтів з розшуку.