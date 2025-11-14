Ремонт проводять в межах проєкту Рух без бар'єрів

Від ранку суботи, 15 листопада, у Львові буде закритий проїзд вулицями Патріарха Димитрія Яреми та Академіка Михайла Кравчука у Личаківському районі Львова. Тут ремонтуватимуть дорожнє покриття, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Раніше на цих двох вулицях в межах проєкту «Рух без бар’єрів» відремонтували тротуари, щоб вони були доступними для маломобільних людей. Тепер відремонтують дорогу.

«Ремонт дозволить облаштувати якісне та безпечне дорожнє покриття, що є особливо важливим для пацієнтів і персоналу військового госпіталю», – говорять в Личаківській районній адміністрації.

Ремонт мають завершити до кінця понеділка, 17 листопада. Львів – одне з 15-ти міст України, де реалізовують проєкт «Рух без бар’єрів» спільно з міністерством розвитку громад і територій. В його межах маршрут протяжністю майже 15 км з’єднає Шевченківський та Личаківський райони, а всі будівлі, зупинки, парки та громадські простори вздовж цього шляху будуть повністю інклюзивними.